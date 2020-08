Calciomercato, assalto ad un giocatore del Napoli: beffato un club italiano

Il Napoli si concentra sulle cessioni in questo periodo dopo aver concluso l’acquisto più costoso della storia del club. Il club azzurro è pronto a tre maxi cessioni, quelle di Koulibaly, Allan e Milik. Il presidente De Laurentiis non vuole fare sconti ed è pronto a tenere i calciatori fino alla fine a meno che non arrivi l’offerta giusta. Nel caso di Allan, il brasiliano è valutato circa 40 milioni di euro.

Napoli, su Allan tre club

L’Everton è il club che è più avanti di tutti per l’acquisto del centrocampista. Il club inglese allenato da Carlo Ancelotti ha già l’accordo per un triennale con il giocatore. Ma nelle ultime settimane si sono inseriti anche altri club di prepotenza, come l’Inter e l’Atletico Madrid. In particolare, il club spagnolo, potrebbe decidere di anticipare tutti e chiudere nelle prossime ore.

Napoli, Altetico Madrid su Allan: c’è l’offerta

Continua ad esserci distanza tra Everton e Napoli per l’offerta e la formula. Per questo, come riportato dal noto quotidiano spagnolo AS, l’Atletico Madrid starebbe per sferrare l’assalto decisivo per Allan, che ha già dato l’ok al possibile trasferimento. Pronti 40 milioni cash per anticipare tutti e assicurarsi le prestazioni del centrocampista brasiliano che lascerà Napoli molto presto. Sono ore decisive.