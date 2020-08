Calciomercato Milan: niente da fare, il top player sbarcherà in Francia

Si era parlato di un suo passaggio al Milan, Inter o addirittura Atalanta. Ma il calciatore ha deciso di ritornare in Francia dopo l’esperienza italiana durata ben quattro anni.

Fofana-Lens, ci siamo! I dettagli

Altro che nuova esperienza in Serie A! Seko Fofana è pronto a lasciare l’Italia per approdare, nuovamente, in Francia, nazione in cui è nato. Nei prossimi giorni (se non nelle prossime ore) il centrocampista diventerà un nuovo giocatore del Lens.

Al club di Pozzo dovrebbero andare quasi dieci milioni di euro. Secondo il quotidiano francese ‘L’Equipe‘, nella giornata di domani, il calciatore effettuerà le visite mediche con il suo nuovo club che è stato appena promosso in Ligue 1 e che ha intenzione di stupire tutto il calcio francese e non solo.

La carriera dell’ivoriano

Ha fatto quasi tutte le trafila con la nazionale francese fermandosi all’under 19. Poi la scelta di giocare e rappresentare la Costa D’Avorio. Seko Fofana, centrocampista di qualità dei bianconeri, sta per lasciare definitivamente l’Italia dopo quattro stagioni. Cresciuto calcisticamente nel Lorient, passa alle giovanili del Manchester City. Da lì i prestiti al Fulham prima e Bastia poi. Con l’Udinese, in campionato, è sceso in campo ben 112 volte realizzando 12 reti. L’ultima quella che ha sancito la vittoria, in casa, contro la Juventus di qualche settimana fa, realizzando la rete del definitivo 2-1.