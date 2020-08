Calciomercato Milan, rinnovo Ibra: Raiola rovina tutto

Il Milan continua nel suo piano di conferma dei calciatori rossoneri già presenti in rosa. Dopo la conferma e il rinnovo di Stefano Pioli, la società vuole proseguire sulla strada della continuità. Il club ha intenzione di partire dai punti fermi in vista della prossima stagione per poter subito stare in corsa per le prime quattro posizioni con le big del campionato.

Milan, rinnovo Ibrahimovic

Ripartire dal girone di ritorno, dove il Milan è stata la squadra più in forma del campionato. Farlo è possibile, soprattutto con un Ibra in più. Per questo il club rossonero sta lavorando da settimane senza sosta per ottenere il rinnovo di contratto dello svedese che ormai ha concluso la sua stagione e sarà svincolato dai prossimi giorni. Il Milan punta a tenerlo per ancora 1-2 anni.

Milan, problema rinnovo per Ibrahimovic

Ibra sembrava ormai destinato a lasciare il Milan con l’arrivo di Ralf Rangnick, poi però con la conferma di Pioli è cambiato tutto. Adesso l’attaccante e soprattutto il suo agente Raiola si fanno desiderare. Gazidis, Maldini e Massara non riescono a tenere testa all’agente e il rinnovo può ora risultare sempre più un problema.