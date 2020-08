Calciomercato Milan, due obiettivi per il centrocampo

Un finale di stagione da incorniciare, ed una nuova annata in cui si dovrà dimostare: il Milan guarda già al mercato, e pensa a come riconfermarsi dopo le cose buone viste nell’ultimo periodo. I reparti andranno puntellati, e soprattutto a centrocampo c’è aria di cambiamento. Non solo Bakayokò nel mirino, ma altri due talenti da provare a prendere.

Ultime Milan: Pessina e Florentino nel mirino

Il Milan vuole rinforzare il proprio centrocampo, e nel mirino continuano ad esserci diversi profili molto interessanti. Parliamo di Pessina e Florentino, due talenti già osservati a lungo, e che potrebbero fare molto comodo a Pioli. Il primo ha disputato una grande stagione con il Verona, ma è ancora di proprietà dell’Atalanta: si dovrà provare a convincere la Dea. Il secondo invece è più giovane e costa di più, ma il suo talento ha già fatto il giro dell’Europa. La sensazione è che i rossoneri proveranno l’assalto ad uno dei due, con la speranza ovviamente di prendere Bakayokò, ancora obiettivo principale. A riportarlo gazzetta.it.

Colpo a centrocampo: Florentino in pole?

Sia Pessina che Florentino sono obiettivi concreti per il Milan, e ad oggi sembra che sia il giovane del Benfica ad avere la priorità tra i due. I rossoneri hanno già avanzato diversi sondaggi, e pare che negli ultimi giorni si sia mosso qualcosa anche per mano dell’agente. I dettagli