Le intenzioni del Milan in chiave calciomerato sono quelle di confermare in toto (o quasi) la rosa attualmente a disposizione e di puntellarla solo nei reparti in cui servono piccoli miglioramenti.

Calciomercato Milan, Raiola propone Izzo

Ad oggi la priorità del Milan riguarda i rinnovi contrattuali dei calciatori in scadenza o a serio rischio addio dopo mesi molto positivi. Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu sono i primi nomi sul taccuino di Gazidis e Massara ma non mancano quelli dei nuovi innesti che aiuteranno la squadra di Pioli a migliorare ancora di più. La difesa è il reparto in cui il Milan ha intenzione di portare nuovi volti. Sia sugli esterni che al centro, serviranno calciatori migliori di quelli attuali per affrontare al massimo le tre competizioni che i rossoneri si apprestano ad affrontare. L’ultima idea arriva da Mino Raiola, procuratore di Ibrahimovic (tra gli altri) e molto “amico” del Milan. Ha da poco acquisisto anche le sorti del futuro di Armando Izzo che potrebbe essere la carta giusta per i rossoneri.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIONRATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Krunic in orbita Torino

Il Torino di Marco Giampaolo non vorrebbe privarsi del miglior difensore attualmente in rosa ma sa che deve fare i conti con la volontà di alcuni calciatori di provare altre esperienze. Per questo, con la proposta giusta, Armando Izzo potrebbe dire addio. Al Toro piace Rade Krunic, vecchio pallino di Marco Giampaolo all’Empoli. Potrebbe essere la carta per portare avanti lo scambio tra Milan e Torino. Non trova spazio nel Milan e potrebbe decidere di tornare dal suo vecchio allentore. A queste condizioni, con il valore dei cartellini molto simili, l’operazione potrebbe presto concludersi.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Milan, l’Atalanta soffia il trequartista: le ultime

Mercato Inter, Messi potrebbe decidere di dire addio al Barcellona

Notizie Juventus, Pirlo ha scelto il suo modulo ideale: i dettagli