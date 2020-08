Calciomercato Juventus, accordo raggiunto per il giocatore

La Juventus continua a programmare dei nuovi innesti per la prossima stagione, e nel mirino ci sono diversi obiettivi in tutti i reparti del campo. Attenzione anche a puntellare le fasce, dove nelle ultime ore sono arrivate delle voci riguardanti Hateboer. L’esterno olandese ha disputato un’altra stagione ad alto livello, e adesso sembra pronto per il grande salto in una big.

Ultime Juventus: colpo Hateboer, c’è l’accordo

Hateboer ha parlato chiaro: questa è stata la sua ultima stagione con l’Atalanta, e la sua volontà è quella di trovare un altro club. Ad accoglierlo sembrerebbe pronta la Juventus, intenzionata ad avanzare nella trattativa, e a chiuderla il più velocemente possibile. L’olandese sarebbe un gran rinforzo per Pirlo, e stando a quanto riportato da cm.it, pare che si sia già trovato l’accordo. Il giocatore gradirebbe parecchio la pista bianconera, e la sensazione è che da qui ai prossimi 7 giorni, possa arrivare la svolta definitiva.

Hateboer: qual’è il prezzo?

La Juventus sta per chiudere il colpo Hateboer, ma se vuole riuscire a strapparlo all’Atalanta, ecco che dovrà presentare un’offerta all’altezza. La Dea valuta il suo giocatore circa 25 milioni di euro, una cifra piuttosto alta, ma che può comunque essere decisamente abbordabile per la Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: corsa all’attaccante, la situazione