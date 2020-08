Prima le uscite e poi le entrate. Sembra dover essere questo il modo di agire della Juventus per la prossima sessione di calciomercato.

La delusione in Champions League ha portato la Juventus a pensare ad una rifondazione completa per la prossima stagione. Si è partito dall’allenatore, con Maurizio Sarri esonerato dopo una sola stagione: ora toccherà ad Andrea Pirlo il ruolo di innovatore delle idee bianconere. Ma l’ex centrocampista di Milan e Juventus potrebbe trovarsi a fare a meno di alcuni campioni attualmente presenti in rosa. Primo su tutti Paulo Dybala. Il Manchester United è fortemente interessato alla Joya, da ormai due stagioni, ma sia la Juve che il calciatore sono molto reticenti ad accettare la destinazione. Secondo quanto riferito da Rai Sport, il club inglese avrebbe addirittura offerto uno scambio alla pari: Paul Pogba per Paulo Dybala.

No della Juve: i possibili scenari

Nonostante per la Juventus il sogno di mercato resti sempre Paul Pogba, c’è stato un secco ‘no’ a tale proposta. Un ‘no’ che, tra l’altro, era arrivato già da parte del jolly argentino. Ma la Juve non molla il suo ex centrocampista e nelle prossime settimane, sempre secondo le notizie riportate da Rai Sport, potrebbe offrire Douglas Costa e Aaron Ramsey ai Red Devils per convincerli alla cessione di Pogba.

