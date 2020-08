Calciomercato Juventus, lo United piomba sull’attaccante

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre sta cercando di portarsi avanti in diverse operazioni. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a rinforzarsi, ma anche a gestire al meglio qualche cessioni. Nella rosa bianconera c’è chi è già partito, e chi invece partirà.

Mercato Juventus: United su Douglas Costa

Tra i diversi giocatori che potrebbero dire addio alla Juventus, c’è anche Douglas Costa. Il brasiliano è reduce da una stagione negativa, e i continui infortuni lo hanno tenuto ancora una volta distante dai campi per molto tempo. L’esterno comincia a non convincere più, e la Vecchia Signora si dice pronta a valutare qualsiasi tipo di proposta che arriverà. Il giocatore ha molte richieste, e tra queste ci sarebbe anche il Manchester United, il quale starebbe concretamente pensando all’investimento. A riportare la notizia Sky.

Costa-United: contropartita per Pogba?

Il Manchester United ha messo nel mirino Douglas Costa, e al giocatore non dispiacerebbe affatto la destinazione. La Juventus dal canto suo non reputa il giocatore incedibile, anzi, potrebbe anche decidere di utilizzarlo come contropartita tecnica. Ovviamente il motivo è molto semplice: arrivare a Pogba, vero sogno e suggestione per la Vecchia Signora. Che il brasiliano possa sbloccare l’affare?

