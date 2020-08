Calciomercato Juventus, Ronaldo ha chiesto un attaccante

La Juventus si prepara ad affrontare la prossima stagione, ma per farlo dovrà assolutamente andare a puntellare più reparti, uno su tutti quello offensivo. La partenza ormai certa di Higuain lascerà un buco piuttosto importante in attacco, ed è per questo che i bianconeri stanno accelerando per l’arrivo di un nuovo centravanti.

Ultime Juventus: Ronaldo ha chiesto Benzema

Il mercato della Juventus gira intorno ad un attaccante, che a detto di molti sarà uno tra Milik, Jimenez, Lacazette e Dzeko. Tutti nomi interessanti, ma a quanto pare non ancora top come vorrebbe invece Ronaldo. Il fenomeno portoghese ha sempre dato consigli alle sue squadre, e pare che stavolta abbia spinto la Vecchia Signora a fare un tentativo per Benzema, suo ex compagno al Real Madrid. Il francese ha disputato una stagione straordinaria, ed è uno dei giocatori più forti in Europa nel suo ruolo. Che l’affare possa nascere concretamente? Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Benzema: l’uomo giusto per la Juventus

Ronaldo spinge per Benzema, e del resto chi non lo farebbe. L’ex Lione è stato decisivo nella vittoria della Liga in questa stagione, e le sue prestazioni si sono sempre mantenute costanti in diversi anni in Blancos. Bravo sotto porta, ancora di più nel giocare il pallone: può davvero essere l’uomo giusto per Pirlo.

