Domani la gara più importante della stagione nerazzurra, in attesa della possibile finale di Europa League che riporterebbe l’Inter sul tetto d’Europa dopo 10 anni. Ma intanto Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro per portare ad Antonio Conte una rosa di alto livello per la prossima stagione. L’Inter pensa già al calciomercato e ai colpi giusti.

Calciomercato Inter, super scambio con il Bayern Monaco

Antonio Conte ha chiesto colpi importanti per ridurre ancora di più il gap con la Juventus in campionato e per essee protagonisti anche in Champions League. Novità importanti potrebbero arrivare dai rapporti con il Bayern Monaco, con cui c’è in ballo prima di tutto la situazione legata al futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato non è stato riscattato per 20 milioni alla scadenza naturale dell’accordo di prestito e ora cerca di capire il suo futuro. Con i bavaresi è stato protagonista in Champions League nella clamorosa vittoria contro il Barcellona e ora Flick e la dirigenza tedesca potrebbero decidere di puntarci ancora. In caso contrario, però, Antonio Conte sarebbe pronto a rivalutarlo, dopo l’anno di grande esperienza in Bundesliga. Ma con il Bayern non si parla solo del croato: in ballo potrebbero esserci nomi altrettanto importanti.

Brozovic al Bayern Monaco? Ecco chi piace ai nerazzurri

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset alla società tedesca sarebbe stato proposta una doppia operazione. In Germania resterebbe Perisic (che resterebbe volentieri al Bayern Monaco)e andrebbe anche Marcelo Brozovic. In nerazzurro, invece, arriverebbero Tolisso e Alaba. Nelle scorse settimane sono già stati accostati all’Inter e rappresentano profili che piacciono molto ad Antonio Conte.

