Quella contro il Bayern Monaco potrebbe essere stata l’ultima partita di Lionel Messi con il Barcellona. La durissima sconfitta, unita alla profonda umiliazione, avrebbero portato La Pulce a voler cambiare aria.

Calciomercato Inter, Messi dice addio al Barcellona: chiesta la cessione immediata

Non solo l’eliminazione dalla Champions League, unita ad un’umiliazione molto pesante. Anche un progetto che sembra ormai finito e senza possibiltà di ripresa, avrebbero portato Leo Messi a voler dire addio al Barcellona. Secondo esporteinterativo.com.br, il capitano e fuoriclasse del Barcellona avrebbe chiesto la cessione immediata al club: non vuole attendere il 2021, a scadenza naturale del contratto e ha stoppato ogni discorso di rinnovo. Vuole andare via, e farlo subito. Ha intenzione di provare una nuova esperienza, più stimolante per la parte finale della sua carriera, ancora in un campionato di alto livello.

Inter o Manchester City: dove può andare Messi?

Le voci di un possibile passaggio all’Inter, dunque, non erano solo fantasiose. La proprietà cinese dei nerazzurri, dopo le ultime notizie circa la volontà del numero 10 del Barcellona, potrebbe davvero pensare di agire e portare Messi a Milano, riproponendo anche la battaglia dell’ultimo quindicennio: Messi contro Ronaldo. L’operazione, ovviamente, è particolarmente complicata e non di riuscita veloce. Ma per Messi, nelle ultime ore, pare si sia mosso anche il Manchester City di Pep Guardiola, eliminato per il terzo anno di fila ai quarti di finale di Champions League e volenteroso del definitivo salto di qualità. I Cityzens avrebbero tutte le possibilità, economiche, di arrivare alla Pulce e sulla panchina siede uno degli allenatori più importanti della carriera di Messi. Insomma il calciomercato che verrà sembra essere molto più scoppiettante del solito.

