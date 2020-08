Calciomercato Inter: Messi valuta l’addio ai colori blaugrana. I dettagli

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la grande umiliazione contro il Bayern Monaco, partita persa per 8-2 in un quarto di finale di Champions League. Lionel Messi sta decidendo se provare nuove esperienze all’estero e, quindi, lasciare definitivamente il Barcellona.

Barcellona, è davvero finito un ciclo?

In un’intervista a febbraio la ‘Pulce’ dichiarò: “Se vogliamo vincere la Champions dobbiamo crescere”. Detto, ma non fatto. Non è bastato superare il Napoli nella gara di ritorno degli ottavi, troppa la differenza tecnica con i tedeschi che hanno letteralmente umiliato i catalani. Questa potrebbe essere stata l’ultima partita con il Barcellona di Lionel Messi, oppure questo potrebbe essere il suo ultimo anno. Già, perché il suo contratto scade nel giugno del 2021. A partire da gennaio del nuovo anno il calciatore sarà libero di accordarsi con chi vuole. Il patron Bartomeu ha circa quattro mesi per convincere il fantasista argentino a cambiare idea.

Quest’ultimo non vorrebbe lasciare la città ed il club che lo hanno fatto crescere e diventare uno dei calciatori più forti al mondo, ma la voglia di cambiare c’è. Dalla partenza di Neymar è cambiato tutto, ma in negativo. I soldi della sua cessione sono stati utilizzati in operazioni che non hanno funzionato.

Messi vorrebbe il suo ex ‘collega’ Xavi come nuovo tecnico

Potrebbe cambiare idea e rimanere in Spagna se decidesse di tornare Xavi Hernandez, colui che in campo gli ha fornito tanti assist e che gli ha fatto vincere (insieme al resto della squadra) tantissimi trofei. L’ex centrocampista delle furie rosse è uno dei seri candidati a sostituire Setién che non verrà confermato.