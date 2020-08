Calciomercato Fiorentina, una big inglese su Chiesa

La Fiorentina continua a portare avanti il suo mercato, e in vista della prossima stagione programma vari innesti in tutte le zone del campo. Ma se da una parte servirà prendere qualche giocatore, dall’altra bisognerà gestire altrettanto bene la situazione per quanto riguarda i gioielli richiesti in rosa. Tra questi c’è ovviamente Federico Chiesa.

Ultime Fiorentina: anche il Chelsea pensa a Chiesa

Chiesa è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più talentuosi in Italia, e anche in questa stagione, seppur a sprazzi, è riuscito a dare dimostrazioni di tutto il suo valore. L’esterno viola ha tante pretendenti, e seppur la Juventus continua ad essere la sua prima scelta, non disdegnerà di ascoltare altre proposte se dovessero arrivare. Ecco infatti che sul giocatore è arrivato l’interesse anche di un’altra squadra: il Chelsea, che stando a quanto riportato da Talksport, lo avrebbe identificato come il piano B ad Havertz. Se il tedesco dovesse sfumare, ecco che i Blues cominceranno l’assalto al talento della Fiorentina.

Chiesa: dalla preferenza alla posizione della Fiorentina

Il futuro di Chiesa è ancora parecchio incerto, ma quello che è certo che il giocatore avrebbe come meta preferita la Juventus. I bianconeri lo stanno corteggiando, e stavolta la Fiorentina non si impunterà per trattenerlo come ha fatto in passato.

