Calciomercato Barcellona, per la panchina spunta un gradito ritorno

Quique Setien, dopo l’umiliante sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, non verrà confermato sulla panchina blaugrana. Ed è per questo che la dirigenza sta valutando la possibilità di far ritornare un manager che conosce già l’ambiente e che ha anche allenato il club.

Ronald Koeman può ritornare al Barca. I dettagli

Per sei anni è stato un calciatore del Barcellona dove ha vinto quasi tutto (due Champions League con il club spagnolo), prima del 2000 è stato assistente e poi allenatore della squadra B. Ora può ritornare: il suo compito è quello di riportare la squadra tra le migliori al mondo. Stiamo parlando dell’olandese Ronald Koeman, che potrebbe prendere il posto di Setien sulla panchina blaugrana. Il tecnico di Zaandam ha sempre desiderato allenare la prima squadra del Barcellona e ora il suo sogno può diventare realtà.

Potrebbe essere l’ultimo treno che passa nella vita, allenare la squadra in cui ha giocato e vinto potrebbe rappresentare per lui il massimo. Attualmente è sotto contratto con la nazionale olandese.

E’ ancora troppo presto per Xavi

L’altra candidato, Xavi Hernandez, non se la sente ancora di ritornare in Spagna per allenare la squadra in cui è cresciuto e ha vinto. Vuole continuare la sua esperienza in Qatar con l’Al-Sadd e, magari, un giorno ritornare in Catalogna. Si era parlato addirittura di Mauricio Pochettino, ma il suo passato con l’Espanyol non entusiasmerebbe i tifosi blaugrana su un suo possibile approdo.