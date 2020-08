Manchester City-Lione: risultato, sintesi e tabellino

L’ultima semifinalista della Champions League 2019/20 sarà la vincitrice del match dell’Estádio José Alvalade: Manchester City-Lione hanno dato vita ad una bellissima gara, ecco il risultato del match.

Manchester City-Lione, risultato e sintesi

PRIMO TEMPO – La squadra di Rudi Garcia si fa trovare subito pronta e attenta in fase difensiva dopo i primi attacchi del Manchester City. Gli undici di Pep Guardiola tentano sin da subito, infatti, di prendere il controllo della gara e mettono subito le basi per portarsi in vantaggio. L’occasione più ghiotta arriva da una perfetta verticalizzazione di Joao Cancelo per Raheem Sterling che cerca al centro gli attaccanti del Manchester City, ben anticipati da Marçal. Poi il Lione inizia a prendere campo e coraggio e al 24′ si porta in vantaggio con un bellissimo gol di Maxwell Cornet, abile a sfruttare una defaillance difensiva del City. La squadra di Garcia riesce a tenere bene in fase di contenimento e si porta in vantaggio negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO –

Il tabellino

MANCHESTER CITY (4-3-21-2): Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho (C), Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Jesus. ALL: Guardiola.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi. ALL: Garcia.

GOL: Cornet (24′, L)

AMMONITI: Fernandinho; Dubois

ESPULSI: –

