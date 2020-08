Nuova proprietà, stessi obiettivi di calciomercato: per la Roma il primo nome sulla lista delle entrate è e resta quello di Chris Smalling.

Il primo tentativo di riscattare Chris Smalling dal Manchester United, poco prima di ricominciare l’Europa League, non è andato a buon fine. Ma la Roma non ha intenzione di mollare e, anzi, intende continuare nei tentativi di acquisto per il difensore centrale inglese. E’ stato il migliore della difesa di Paulo Fonseca che poi, contro il Siviglia, ha patito tantissimo la sua assenza, subendo una scottante eliminazione agli ottavi di finale. Ma la Roma ci riproverà, e lo farà non appena Dan Friedkin sarà al 100% il nuovo presidente giallorosso.

La volontà di Smalling

Roma e Smalling hanno lo stesso obiettivo: ritrovarsi. Il difensore inglese, al Manchester United aveva perso vitalità e titolarità dopo l’acquisto di Maguire. Con la Roma ha ritrovato la sua vera identità e, secondo quanto riferito da Sky Sport, la prossima settimana ci sarà un nuovo tentativo giallorosso per l’acquisto a titolo definitivo. Serviranno 15-20 milioni di euro per convincere i Red Devils, che alla giusta somma, si libererebbero volentieri dell’ingaggio dell’ex Fulham.

