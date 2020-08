Calciomercato Roma, Friedkin-Sarri: il possibile progetto sarrista (FOCUS CM24)

Calciomercato Roma, nasce il Sarrismo in Capitale? Ecco come potrebbe giocare la formazione di Maurizio Sarri

Il campionato è volto al termine, la stagione pure per la Roma, che entra ora nel vivo del calciomercato. Sì, perché al centro delle voci c’è la società giallorossa, prossima a scegliere un nuovo allenatore sulla panchina. Difficilmente Dan Friedkin, nuovo patron della stessa AS Roma, andrà a confermare Paulo Fonseca, tecnico che non ha ottenuto buoni risultato nel corso di quest’annata tortuosa, appena conclusa. Tra le ipotesi per il futuro sulla panchina dei giallorossi sono diversi i nomi in pole, tra cui anche quello dell’appena esonerato alla Juventus, Maurizio Sarri.

Per ripartire, in Italia, il tecnico di Figline potrebbe scegliere il progetto Roma, simile a quello trovato a Napoli. Rivedrebbe nei giallorossi un ambiente simile a quello vissuto in città partenopea, con la società pronta ad offrirgli un progetto di crescita e soprattutto il tempo di cui ha bisogno, non concessogli dalla Juventus.

Il calciomercato della Roma è girato, stando a quelli che sono stati gli ultimi rumors, attorno a nomi che potrebbero ben figurare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline potrebbe avere carta bianca, nei limiti economici della nuova società di Dan Friedkin, per trovare i suoi perni giusti. Niente Jorginho come si era ipotizzato a quella che sarebbe stata la “sua” Juve, divenuta ora di Andrea Pirlo, ma si potrebbero riaccendere alcune piste accantonate dalla Roma. Una di queste, vede il pupillo di Sarri protagonista, Elseid Hysaj, ma non solo. Per l’attacco si penserebbe ad un nuovo attaccante, per il dopo Dzeko. E le soluzioni sono due: Gonzalo Higuain, che tornerebbe titolarissimo con lui alla Roma e Arkadiusz Milik, attaccante in uscita dal Napoli e che avrebbe voluto alla Juve.

Come giocherebbe la Roma di Sarri?

L’idea di Maurizio Sarri alla Roma, porta inevitabilmente a pensare il percorso vissuto col Napoli. Alla Roma andrebbe a replicare quanto mostrato proprio con la tuta azzurra del Napoli, rivedendo quel gioco scintillante mostrato proprio in Campania. Zaniolo in mezzo al campo, in qualità di mezzala come il “suo” Zielinski, ai tempi di Napoli. In avanti Higuain o Milik per ritrovare un finalizzatore adatto ad un reparto offensivo devastante. Di seguito, dunque, il possibile undici titolare dell’ipotetica Roma di Maurizio Sarri. Tra gli undici, occhio, perché spicca una possibile sorpresa di mercato, in arrivo dalla Juventus.

ROMA (4-3-3): Pau Lopez/SEPE; HYSAJ, Mancini, BONUCCI, Kolarov; Diawara, Pellegrini, Zaniolo; Mkhitaryan, HIGUAIN/MILIK, PEDRO.

Di: Simone Davino.