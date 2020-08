Calciomercato Napoli, cambia tutto: Koulibaly può restare! Ma parte un altro..

Novità delle ultime ore: Kalidou Koulibaly potrebbe restare al Napoli ed in Serie A. A partire potrebbe essere un altro difensore.

Il senegalese può restare, a partire è Maksimovic!

I tifosi del Napoli possono tirare un bel sospiro di sollievo: il loro roccioso difensore, Kalidou Koulibaly, potrebbe rimanere nel club azzurro nonostante l’offerta che è arrivata dal Manchester City (non 90 milioni come richiesti da De Laurentiis). C’è un però. A lasciare i partenopei potrebbe essere Nikola Maksimovic. Quest’ultimo, in questa stagione e in quella passata, è stato completamente rivalutato da Carlo Ancelotti che lo inseriva spesso tra i titolari (specialmente in Champions League). Potrebbe essere lui ad andare in Premier League.

Dove? Proprio dal suo ex allenatore, all’Everton. Il difensore serbo ha rifiutato il rinnovo di contratto propostogli dal presidente perché sperava in un ingaggio molto più elevato. Il suo contratto scade nel giugno 2021 ed è, per questo motivo, sul mercato.

Allan potrebbe far compagnia all’ex Torino

Carlo Ancelotti potrebbe fare il doppio colpo dalla sua ex squadra. Non solo il difensore, sul taccuino del tecnico romagnolo ci sarebbe anche il centrocampista brasiliano Allan, relegato spesso in panchina da Gennaro Gattuso e desideroso di cambiare aria. Anche lui potrebbe provare l’esperienza di giocare in Inghilterra. La squadra di Premier, per i due calciatori, potrebbe offrire fino a 50 milioni di euro.