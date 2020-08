Il calciomercato del Napoli può impreziosirsi di un altro acquisto dalla Ligue 1, probabilmente sempre dal Lille: dopo Osimhen è in arrivo anche Gabriel Magalhaes.

Calciomercato Napoli, Gabriel sostituisce Koulibaly: le ultime

L’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis (Osimehn) ha costretto il Napoli ad attendere le cessioni prima di agire nuovamente sul calciomercato. L’obiettivo è quello di offrire a Gennaro Gattuso una squadra più equilibrata e compatta, con l’addio di tutti i calciatori che hanno terminato il proprio ciclo in azzurro. Callejon è andato via, con il contratto in scadenza, Allan e Milik sono in attesa di accordi con altri club per salutare: la questione più intricata resta legata al futuro di Kalidou Koulibaly. Il Manchester City ha messo nel mirino il 29enne senegalese e dopo la conclusione della Champions League andrà all’assalto definitivo per acquistarlo. Il Napoli ha già il suo sostituto: Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano del Lille, che attende solo l’addio del gigante napoletano per firmare con gli azzurri.

Le parole del presidente del Lille

Gerard Lopez, presidente del Lille, alla BBC ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro di Gabriel.

“Gabriel è giovane e molto potente. In questo momento è uno dei due centrali più dominanti del campionato francese. Noi spieghiamo a lui e al suo entourage cosa stiamo cercando e quando abbiamo le offerte giuste la scelta spetta a lui, come già accaduto con Pépé e Osimhen“.

Tempistiche? “Ora ci siamo, gli abbiamo detto che dovrà prendere una decisione, ma non gli metteremo pressione. Penso che la prenderà al massimo settimana prossima. Partirà sicuramente, abbiamo già dato il nostro ok“.

