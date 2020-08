Il Napoli di Gennaro Gattuso sarà più veloce che mai nella prossima stagione: dopo aver chiuso l’affare Osimhen è pronto un altro colpo di calciomercato in attacco, arriva Jeremie Boga.

Calciomercato Napoli, intesa per Boga: le cifre dell’affare

Il calciomercato degli azzurri è molto vivo in ogni reparto e presto ci saranno importanti novità sia in entrata che in uscita. Chiusi gli affari Rrahmani, Petagna e Osimhen, il Napoli intende cedere gli esuberi e completare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Allan e Milik saranno le prime due cessioni dopo l’addio a parametro zero di José Maria Callejon: dai due cambi di maglia il Napoli si aspetta di incassare almeno 70 milioni di euro. Allan è molto vicino all’Everton di Carlo Ancelotti, che cerca anche di convincere Nikola Maksimovic, mentre per Milik c’è da capire se la Juventus ha intenzione di affondare il colpo. Poi il Napoli si tufferà su Jeremie Boga, esterno del Sassuolo che ha stregato la Serie A nell’ultima stagione in neroverde.

Le cifre dell’affare Boga

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Napoli è vicinissimo a chiudere l’affare Jeremie Boga con il Sassuolo. Andrebbe a sostituire José Callejon e, probabilmente, a concludere il reparto offensivo degli azzurri, a meno di cessioni clamorose: Lozano su tutti. Per il quotidiano l’operazione dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro che andrebbero nelle casse del Sassuolo più il cartellino dell’esterno Adam Ounas, nell’ultima stagione in prestito al Nizza.

