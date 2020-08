Calciomercato Milan: stretta finale per il terzino

Il Milan sembrerebbe pronto a chiudere i primi colpi sul mercato per la rosa del 2020-21.

Mercato Milan 2020: in arrivo Aurier

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo aver chiuso la cessione di Ricardo Rodriguez al Torino, ora la società si muove in entrate. Il pacchetto arretrato subirà diversi cambiamenti per accontentare Pioli.

La trattativa con la società granata per cedere il terzino svizzero ha lasciato un buco in corsia ed il Milan sta provando a colmarlo. Arriverà un sostituto di Theo Hernandez, perché anche Diego Laxalt andrà via.

A destra dirà addio uno tra Calabria e Conti. Per questo, nelle giornata di oggi sono previsti nuovi contatti telefonici con l’entourage di Serge Aurier. Ci sarà un aggiornamento tra le parti perchè il calciatore è il prmio obiettivo.

Milan: la richiesta del Tottenham

Maldini anche oggi vuole fare il punto con gli agenti del terzino destro del Tottenham, per capire se in questi giorni la società londinese abbia aperto ad uno sconto sulla richiesta da 22-23 milioni.

La cifra, infatti, è troppo alta ed il Milan spera di strapparlo a condizioni migliori. Il giocatore ha ribadito di volersi trasferire al Milan, anche perchè gli piacerebbe giocare e vivere in Italia. A 27 anni Aurier ha raggiunto una certa maturità internazionale che potrebbe far bene a tutto l’ambiente Milan.

