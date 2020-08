Il Milan visto dopo il lockdown ha convinto la proprietà che ha confermato in blocco tutto lo staff tecnico ed è intenzionato a confermare anche la maggior parte della rosa: per questo il calciomercato sarà molto ridotto.

Calciomercato Milan, la situazione esterni: ci saranno cessioni

Assodato che per il Milan sarà di vitale importanza il rinnovo dei senatori, da Ibrahimovic a Donnarumma, per Stefano Pioli servirà capire come migliorare la rosa. La difesa è il reparto che più di tutti ha bisogno di piccoli interventi. Soprattutto sulle fasce: a sinistra, per tutta la stagione, si è fatto affidamento solo ed esclusivamente su Theo Hernandez, mentre a destra si sono alternati Calabria e Conti, senza dare le stesse garanzie del collega francese. E allora il Milan guarda al calciomercato per migliorare le corsie: servirà trovare un sostituto di Theo, con Laxalt e Rodriguez al passo d’addio e anche un terzino destro, di caratura europea, titolare. Uno tra Calabria e Conti andrà via.

Chi va via?

Uno, almeno, tra Andrea Conte e Davide Calabria deve andare via. Il Milan sta sondando il terreno per giocatori di elevata qualità che toglierebbero ulteriore spazio ad uno dei due terzini. Per Conti la situazione sembra essere più tranquilla in quanto Stefano Pioli ha puntato di più sulle sue qualità, sia in fase di spinta che in fase difensiva. Il candidato numero uno a lasciare, dunque, sembra essere Calabria. In Serie A piace a Bologna, Torino e Fiorentina ma la sua prossima destinazione sarà la Liga, con elevata probabilità: a Siviglia c’è un vero e proprio derby in atto per accaparrarsi l’esterno classe ’96. Stando a quanto si legge su Tuttosport, la sua valutazione si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro: il Milan lo cederà a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

