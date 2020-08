Calciomercato Milan: colpo McNeil, strappato al Leicester

Il Milan lavora sul mercato per il presente e per il futuro.

Mercato Milan: in arrivo Mcneil

Il club rossonero lavora da settimane per Dwight McNeil, esterno mancino che compirà 21 anni a novembre di proprietà del Burnley.

Come riportato da Tuttosport, infatti, i rossoneri vorrebbero subito portare a Milano il calciatore offensivo, che può stare in un tridente d’attacco o agire da esterno di centrocampo.

Il suo score in stagione non è stato niente male con 40 presenze stagionali, 2 gol e 6 assist.

L’esterno ha vestito anche la maglia dell’Under 21 inglese e su di lui ci sarebbe anche il Leicester, principale avversaria nella corsa al giocatore.

Non sarà semplice portarlo subito in Italia visto che il Burnley per lasciarlo partire vorrebbe 30 milioni di euro.

Milan: occhi su Telles Magno

Altro investimento per il futuro potrebbe essere Talles Magno, attaccante brasiliano classe 2002.

Talles Magno gioca nel Vasco da Gama, che gli ha fatto firmare un contratto fino al 30 giugno 2022, ed ha già una clausola da 30 milioni di euro. Per ora il prezzo resta elevato nonostante la punta non sia nemmeno ancora titolare.

Su di lui ci sono gli occhi di tante big, anche in Liga erano interessati a lui, a oggi oltre al Milan ci sono Liverpool e Juventus. Per questa ragione i brasiliani non vorrebbero fare sconti.

