Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona: arriva un big

La Juventus a lavoro per la prossima stagione. Il club bianconero si sta muovendo con largo anticipo per rinforzare le rosa sempre di più. La società ha in mente un nuovo scambio di mercato, ma sempre con il Barcellona.

Juve, si lavora ad un maxi scambio con i catalani

La società non può fallire anche il prossimo anno, ed è per questo che si sta muovendo in anticipo alla ricerca di big. Dopo lo scambio concluso con il Barcellona tra Pjanic e Arthur, i due club pensano di chiudere un altro maxi scambio con due calciatori importanti di mezzo. Si tratta di Piqué e Ramsey.

Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona: Piqué per Ramsey

Ieri il Barcellona ha subito una delle più grandi umiliazioni della Champions League. Il club catalano è uscito sconfitto 8-2 contro il Bayern Monaco. Calciatori e società sono pronti a separarsi dopo un ciclo ormai durato fin troppi anni, soprattutto per alcuni giocatori tipo Piqué. Il difensore spagnolo è pronto a dire addio e iniziare una nuova avventura. Potrebbe ripartire dalla Serie A con la maglia della Juventus. Visto il contratto in scadenza nel 2022, il calciatore è valutato circa 18-20 milioni. Possibile maxi scambio con Ramsey che finirebbe in Spagna dopo un solo anno in bianconero.