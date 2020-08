Calciomercato Juventus, c’è un problema per il colpo Milik

Il calciomercato della Juventus continua ad entrare sempre di più nel vivo, e l’obiettivo principale per la squadra bianconera è quello di prendere un attaccante. La partenza di Higuain sarà molto pesante, ed è per questo che andrà puntellato il reparto con un giocatore di alto livello. Nel mirino ci sono tanti giocatori, uno su tutti Arek Milik.

Ultime Juventus: colpo Milik, Bernardeschi non vuole Gattuso

Milik è un obiettivo concreto per la Juventus, ma la trattativa non è per nulla semplice. I bianconeri vorrebbero convincere il Napoli con una contropartita, e uno dei profili più graditi per gli azzurri sarebbe Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo però a quanto pare non vuole andare da Gattuso, ed è per questo che l’affare rischia di complicarsi ancora di più. A questo punto due sono le opzioni: o il giocatore cambia idea, o si dovrà cambiare obiettivo ed abbandonare la pista per il centravanti polacco. Questa la notizia riportata da Il Corriere della Sera.

Colpo in attacco: l’alternativa a Milik

La Juventus rischia di essere beffata nella corsa a Milik, ed è per questo che comincia a valutare la vera alternativa all’ex Ajax: il bosniaco Edin Dzeko. L’attaccante della Roma interessa da molto tempo alla Vecchia Signora, e per lui potrebbe scatenarsi un duello con l’Inter.

