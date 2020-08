Calciomercato Juventus, vicino un altro addio

La Juventus ragiona sul mercato, e lo fa sia puntando a qualche nuovo innesto, sia per quanto riguarda le cessioni. Con l’arrivo di Pirlo ci sarà una sorta di rivoluzione, ed è possibile che anche qualche senatore possa dire addio. Matuidi ha dato l’addio, ora tocca ad un altro centrocampista.

Ultime Juventus: risoluzione contrattuale anche per Khedira

Occhi puntati sulla Juventus, la quale lascerà partire qualche giocatore. Da pochi giorni è arrivato l’addio di Matuidi, ora invece si parla di Khedira. Il tedesco ha vissuto un periodo molto complicato, e la stagione attuale lo ha visto coinvolto in tanti problemi fisici, oltre che ad una “bocciatura” nei piani di Sarri. Ora per l’ex Real Madrid sta per arrivare la risoluzione del contratto, proprio come è accaduto con il collega francese. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Cessioni Juventus: da Khedira ad Higuain

Khedira lascerà la Juventus, ed il motivo è piuttosto chiaro: la sua carriera è in parabola discendente, e qualche problema di troppo (anche grave), lo ha portato ad uscire da quelli che sono i piani bianconeri. Situazione leggermente diversa per Higuain invece, il quale ha valenza di circa 18 milioni di euro a bilancio. Anche il Pipita sarà venduto, ma per lui si dovrà ancora attendere.

