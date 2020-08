Il calciomercato della Juventus non sarà pirotecnico come al solito: anzi, per la prossima stagione sono possibili pesanti cessioni, su tutte quella di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Dybala verso il Liverpool

La Joya è l’unico calciatore bianconero che ha mercato e che può essere sostituito degnamente, a differenza di quanto si potrebbe pensare di Cristiano Ronaldo o uno degli esperti difensori centrali. Già nella scorsa stagione, il campione argentino fu vicino all’addio, con il Manchester United fortemente interessato, ma poi non se ne fece più nulla, anche a causa delle resistenze del numero 10 bianconero. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. La Juventus ha necessità di incassare per rivalutare il bilancio e per poter operare sul mercato e quindi la posizione di Dybala è più in bilico che mai.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Juve su Salah

La Juventus di Andrea Pirlo ha sondato il terreno per Mohamed Salah, secondo quanto riportato da Don Balon. Per arrivare al campione egiziano, però, il Liverpool chiede 120 milioni di euro, cifra che la Juventus non ha a disposizione in questo momento. Un aiuto ai bianconeri, secondo il quotidiano spagnolo, potrebbe arrivare dal Real Madrid, sempre più interessato al cartellino di Paulo Dybala. I Galacticos sarebbero pronti a soddisfare le richieste bianconere e offrire 100 milioni di euro. Con la sua cessione e quella di Douglas Costa, per la Juve sarà molto più semplice arrivare a Salah.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Inter, assalto a Kanté: le ultime

Mercato Juventus, il terzino può arrivare dalla Serie A: la decisione

Calciomercato Napoli, cambia la situazione Koulibaly: parte un altro difensore