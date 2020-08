Calciomercato Juventus, problemi di bilancio: sacrificato un big

La Juventus programma la prossima stagione dopo quella deludente appena conclusa. Il club bianconero riparte con un progetto completamente diverso dopo un anno negativo. In panchina dopo l’esonero non arriva nessun big affermato come tutti si aspettavano, ma si prova la scommessa Andrea Pirlo.

Juventus, problemi economici: pronti i sacrifici

L’eliminazione agli ottavi di Champions League di certo non ha aiutato la Juve in merito ai problemi di bilancio. Continua ad essere in rosso la situazione e il club ora pensa a diversi sacrifici. Il presidente Andrea Agnelli ha annunciato che il club venderà tutti i calciatori che ‘Non sono da Juventus’, ma altri che lo sono potrebbero dire addio ed essere sacrificati visto il problema di bilancio. Non sono un caso quindi le voci su Cristiano Ronaldo via dalla Juve, ma chi potrebbe veramente essere sacrificato è Paulo Dybala.

Juventus, Dybala tra Real Madrid e Manchester United

Già lo scorso anno la Juventus ha provato a cedere Dybala, poi però l’attaccante rifiutò il Manchester United e tutto saltò. Ora il Manchester è tornato in Champions e tutto potrebbe cambiare. Sull’argentino c’è lo stesso Real Madrid e la Juventus, infatti, di fronte ad un’offerta importante non farà opposizione. Paulo Dybala potrebbe essere il primo grande sacrificio dell’era di Andrea Pirlo con la Juve.