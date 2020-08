Calciomercato Juventus, il terzino può arrivare dalla Roma

Andrea Pirlo potrebbe avere, molto presto, il suo terzino. Può arrivare direttamente dalla Serie A: il calciatore è in rotta con il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, e sta meditando l’addio a titolo definitivo.

Idea Florenzi per la fascia: la Juventus ci sta pensando

Alessandro Florenzi è il nome nuovo per la difesa bianconera. Il terzino di Vitinia è fuori dal progetto tecnico del club giallorosso. Il nazionale azzurro è ai ferri corti con l’allenatore portoghese Paulo Fonseca che non lo ha mai considerato più di tanto. Anzi, dopo le tantissime panchine, a gennaio fu ceduto in prestito in Liga al Valencia. Una volta ritornato alla base non resterà per molto visto che la Roma non intende puntare più su di lui. Secondo ‘Il Romanista‘, i bianconeri di Andrea Pirlo ci starebbero pensando seriamente.

Potrebbe essere lui a ricoprire la fascia destra. Peccato che sul calciatore non ci sia solo la Juventus: Atalanta e Fiorentina hanno chiesto, già tempo prima, informazioni su di lui. Il prezzo si aggira sui 12-15 milioni di euro.

L’alternativa a Florenzi rimane sempre Gosens

Robin Gosens è diventato, ufficialmente, uno dei terzini più forti in circolazione. Lo dimostra la grande annata effettuata con la maglia dell’Atalanta fino alla incredibile eliminazione in Champions League di mercoledì scorso contro il Paris Saint Germain negli ultimi minuti finali del match. E’ lui l’alternativa al giallorosso. I bergamaschi, per il suo cartellino, chiedono più di 30 milioni di euro.