Non basta solo Sandro Tonali. Beppe Marotta sta pensando ad un doppio colpo sempre per la linea mediana. Potrebbe arrivare un calciatore dal Chelsea e uno dalla Serie A.

Kantè ed Allan sono i nuovi obiettivi dell’Inter

L’ufficialità del passaggio di Sandro Tonali all’Inter dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, massimo due settimane. Beppe Marotta ha piazzato già il primo colpo con l’acquisto del classe 2000 dal Brescia pagandolo, complessivamente, quasi 35 milioni di euro (bonus compresi). Ma i nerazzurri non intendono fermarsi qui con i botti di mercato: secondo il ‘Corriere della Sera‘ la dirigenza interista sta lavorando per rifondare completamente il centrocampo. Oltre al nazionale azzurro sono spuntati i nomi di Ngolo Kantè del Chelsea e di Allan del Napoli.

Il primo potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo cinque anni (uno passato nel Leicester diventato campione con Claudio Ranieri e quattro nei ‘blues‘). Antonio Conte lo ha allenato per due anni, lo ha fortemente voluto quando ha allenato in Premier. Ora lo rivuole all’Inter, ma per arrivare al nazionale francese servono più di 50 milioni di euro.

E’ guerra con l’Everton per il brasiliano

Allan, molto probabilmente, lascerà il Napoli dopo il non ottimo rapporto con Gennaro Gattuso. Il suo futuro potrebbe essere in Premier League. Carlo Ancelotti lo aspetta a braccia aperte dopo averlo allenato proprio nella società partenopea. Ma l’Inter non molla e spera di superare la cifra offerta dagli inglesi pur di averlo.