Tra i migliori in campo nella gara di Champions League vinta 2-8 dal Bayern Monaco contro il Barcellona: ora Ivan Perisic cambia il calciomercato dell’Inter.

Calciomercato Inter, Perisic può tornare

Ivan Perisic era considerato fonte di incassi sicuri per l’Inter di Antonio Conte che dall’inizio della sua avventura in nerazzurro non aveva intenzione di puntare sul croato. Con il Bayern Monaco, però, ha ritrovato grande vitalità ed è tornato ad essere implacabile, come ai tempi del Wolfsburg. I bavaresi, però, al termine del prestito, hanno deciso di non acquistarlo definitivamente per 20 milioni di euro, lasciandosi sfuggire una grane opportunità. Oggi è stato tra i migliori in campo nella gara contro il Barcellona, trovando anche il gol, e questo potrebbe aver aperto scenari incredibili.

Conte rivaluta Perisic

Ma da incassi economici sicuri, Ivan Perisic potrebbe diventare un’arma in più in vista della prossima stagione. Assodato che è un esterno offensivo e, quindi, poco adatto al 3-5-2, pare che Antonio Conte sia stato stuzzicato dai miglioramenti del croato e starebbe valutando l’ipotesi di trattenerlo per la prossima stagione. E’ quanto riferisce Sky Sport che parla di Perisic come nuova mossa di mercato dei nerazzurri. Ma le cose potrebbero cambiare anche in casa Bayern: la prestazione di questa sera potrebbe essere presa in considerazione per un’idea di permanenza di Perisic che, però, sembra chiuso dall’arrivo di Sané, pagato 80 milioni poche settimane fa.

