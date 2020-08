Calciomercato Inter, futuro Perisic: le parole di Rummenigge

Il calciomercato dell’Inter si fa sempre più intenso, e in queste ultime settimane si sta parlando anche di qualche colpo in uscita. E’ chiaro che ci saranno delle cessioni, ed è altrettanto chiaro che si debba iniziare a chiarire la situazione per quanto riguarda Ivan Perisic. Il croato è in forza al Bayern Monaco, ma ad oggi non si sa quale sarà il suo futuro.

Ultime Inter: Rummenigge sul futuro di Perisic

Perisic sta vivendo un buon momento al Bayern Monaco, e anche il gol di ieri sera contro il Barcellona, ne è stata l’ennesima dimostrazione. A parlare del giocatore ci ha pensato Rummenigge:

“Perisic ha disputato una buona stagione, ed ha avuto fin qui un rendimento costante, fatto di gol ed assist. Ci ha fatto piacere che sia rimasto pur tagliandosi lo stipendio, il tecnico si fida e conta su di lui. Se resterà? Non lo sappiamo ancora, ma sia a me che al mister è un giocatore che piace”

Perisic: niente chance all’Inter?

Perisic ha intenzione di restare al Bayern, e del resto non era una novità. Il croato ha trovato un ambiente favorevole, e anche il passaggio del turno in Champions può davvero significare molto. Nessuna nuova chance all’Inter? Per il momento solo ipotesi e poche certezze, molto sarà deciso dopo la fine della competizione europea.

