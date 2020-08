Calciomercato Inter: le ultime su Dzeko

A sorpresa l’Inter torna su Edin Dzeko, uno anno dopo il grande rifiuto della Roma.

Mercato Inter: Dzeko pallino di Antonio Conte

Dopo aver avuto ragione con Lukaku, per anni ritenuto funzionale al suo gioco, Antonio conte ora vorrebbe anche Edin Dzeko finalmente con se.

Come riportato da Tuttosport, mentre la Roma cambia proprietà, l’attaccante potrebbe andare via. . Il closing avverrà presumibilmente per via telematica, tra Roma, Londra e gli Usa, nella giornata di lunedì.

Mercato Inter: si aspetta la Roma e la Juve?

Quest rallenta l’uscita di Dzeko, che tuttavia sembra oramai scontata. Nella capitale, infatti, visti i tempi ristretti, Fonseca dovrebbe restare.

Esattamente un anno fa il club ufficializzava il rinnovo del bosniaco sino al 2022, dopo un’estate a dir poco travagliata tra il tira e molla con l’Inter.

Il problema oggi sarebbe proprio quello stipendio da 7.5 milioni. Ora, la questione si riapre. Anche perché la stagione giallorossa si è conclusa con le accuse tra attaccante e allenatore.

Per questo l’Inter ora spera di nuovo. Conte lo vuole come vice-Lukaku ma su di lui c’è anche l’interesse della Juve di Andrea Pirlo. Intanto Dzeko prima di prendere qualsiasi decisione vuole prima parlare con la nuova proprietà ed il nuovo ds.

Dzeko a settembre diventerà per la terza volta papà e gradirebbe restare, magari a 7.5 milioni a stagione. Dunque, nessuna spalmatura. E la Roma attende ed intanto lavora per Milik.

LEggi anche >>> Asta tra Juve e Inter