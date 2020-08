Calciomercato Fiorentina, Chiesa vuole l’addio: la posizione della viola

Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in questi ultimi giorni si sta parlando parecchio anche di Fiorentina. Commisso vuole riportare la viola ad alti livelli, e per farlo dovrà condurre una campagna acquisti degna di nota, a partire dal blindare qualche gioiello. Grande priorità è rivolta verso la situazione Chiesa.

Ultime Fiorentina: Chiesa vuole partire, la viola non si opporrà

Il futuro di Chiesa è ancora molto incerto, e ad oggi è davvero difficile prevedere quali saranno le prossime mosse in tutta questa storia. Quello che è certo però è che l’esterno vuole partire, e vuole farlo subito, in modo da trovare la destinazione prima della prossima stagione. La Fiorentina, che in passato si era impuntata per trattenerlo, stavolta non si opporrà, e pare che Commisso sia pronto ad accogliere le richieste adeguate che arriveranno. La valutazione si aggira intorno ai 50 milioni, e se non dovessero arrivare, si proverà il tutto per tutto per il rinnovo. Questo quanto riportato da cm.com.

La preferenza di Chiesa

Chiesa vuole lasciare Firenze, ed è certo che voglia farlo per la Juventus. I bianconeri sono la destinazione preferita, anche di più rispetto ad Inter e Milan, che nelle ultime settimane ci aveva pensato e provato. L’esterno andrà via quasi sicuramente, a patto ovviamente che arrivi la giusta offerta.

