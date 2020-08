Calciomercato Brescia, non solo Tonali. Altri due pronti a partire

Il Brescia, per il prossimo campionato di Serie B, dovrà fare a meno (molto probabilmente) di uno dei suoi più grandi talenti sfornati, Sandro Tonali. Ma non sarà l’unico a lasciare il club.

Anche Torregrossa e Donnarumma pronti a fare le valigie

Sandro Tonali non resterà, ancora per lungo, un calciatore delle rondinelle. Resterà sì in Lombardia, ma per vestire la maglia nerazzurra dell’Inter. Pare che l’accordo tra le due parti sia molti vicino, il club di Cellino dovrebbe incassare quasi 35 milioni di euro dalla sua cessione. Il classe 2000 è pronto a fare il salto di qualità nella società di Zhang. Ma non sarà l’unico ed il solo ad andarsene. Il Brescia ha un nuovo tecnico: Gigi Delneri. L’ex allenatore del Chievo Verona non allena dal 2017 (la sua ultima esperienza fu sulla panchina dell’Udinese).

Oltre a Tonali, il manager di Aquileia non potrà contare su due calciatori fondamentali: Ernesto Torregrossa e Alfredo Donnarumma. Il primo ha molte richieste in Serie A: Benevento, Sampdoria, Bologna e addirittura il Milan di Stefano Pioli) mentre per l’attaccante di Torre Annunziata potrebbe iniziare una nuova avventura (sempre in cadetteria) con il neopromosso Monza di Silvio Berlusconi che vuole sorprendere tutti ed ottenere subito la promozione in massima serie.

Per sostituire i due attaccanti si guarda in B

Con le possibili partenze dei due centravanti, il direttore sportivo Giorgio Perinetti avrebbe individuato in Pietro Iemmello del Perugia (appena retrocesso in Serie C dopo la sconfitta di ieri, ai rigori, contro il Pescara ai play-out) e dell’ex Monaco, ora al Cosenza, Emmanuele Riviere.