Dopo l’umiliante sconfitta contro il Bayern Monaco, Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona ha annunciato una rivoluzione totale.

Calciomercato Barcellona, Bartomeu annuncia la rivoluzione

Parole molto dure e decisioni già prese: queste le parole di Josep Bartomeu al termine del match valido per i quarti di finale di Champions League. Il presidente del Barcellona, messo in discussione da tutti i tifosi blaugrana, ha annunciato importanti cambiamenti societari che saranno annunciati e ufficializzati nei prossimi giorni.

“Non è un risultato che può essere visto in ottica Barcellona. Piqué ha ragione quando parla di vergogna. Chiediamo scusa a tutti: ai tifosi, alla società e ai soci di questo club. Dobbiamo prendere alcune decisioni: alcune le abbiamo già prese prima della partita ma le annunceremo nei prossimi giorni, sia per la società che per l’allenatore”.

La rivoluzione blaugrana

Il primo a dire addio sarà sicuramente Quique Setién, allenatore mai entrato al 100% nelle grazie dello spogliatoio e che ha concluso la sua avventura in blaugrana con la sconfitta europea più pesante della storia del Barcellona. Al suo posto si valuta l’arrivo di Xavi che, però, ha già rifiutato il ruolo di primo allenatore con la dirigenza Bartomeu: l’ex centrocampista catalano potrebbe decidere di accettare con un cambio di presidenza. Intanto l’attuale numero uno del Barcellona ha già deciso come cambiare l’assetto societario. Il direttore sportivo, Ramon Planes, e il direttore generale, Oscar Grau, sono in uscita, così come potrebbe dire addio anche Eric Abidal, team manager del club. Poi c’è da definire il futuro di Messi. Nelle ultime settimane è stato dato vicino all’Inter, anche se non ci sono stati sondaggi né offerte del club di Zhang alla Pulce. Che la pesante sconfitta di questa sera possa aver cambiato le carte in tavola?

