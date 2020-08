Calciomercato Atalanta, Castagne è in partenza. Il sostituto arriva dal Belgio?

Dopo tre anni potrebbero dividersi le strade tra Timothy Castagne e l’Atalanta dopo che non è stato trovato l’accordo per il prolungamento del contratto. La dirigenza bergamasca avrebbe individuato già il suo sostituto che milita nel campionato belga.

Castagne va via, al suo posto può arrivare Vojvoda

Castagne è pronto a dire addio all’Atalanta e, molto probabilmente, all’Italia. Il nazionale belga non ha trovato l’accordo con Percassi per il rinnovo del contratto ed è pronto a salutare il club dopo tre anni. Il calciatore potrebbe partire e andare in Germania. Sì, c’è una squadra di Bundesliga interessata al costo del suo cartellino: si tratta dell’Herta Berlino. Il terzino viene valutato dai 15-20 milioni di euro. La squadra tedesca continua a fare la spesa in Serie A dopo aver acquistato, a gennaio, l’ex attaccante rossonero Krzysztof Piatek. Il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Pro League.

Dal Belgio, infatti, sarebbero già avviati i contatti con il nazionale kosovaro Mergim Vojvoda. Quest’ultimo è in forza allo Standard Liegi. Il suo costo potrebbe aggirarsi verso i 6 milioni di euro, anche se i nerazzurri sperano in un piccolo sconto.

Chi è Mergim Vojvoda

Cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi, ha giocato per il Sint-Truiden, Carl Zeiss Jena ed il Mouscron. Ha giocato per due anni nella nazionale under 21 albanese per poi decidere di lasciare e accettare quella del Kosovo.