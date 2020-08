Calciomercato Atalanta: il calciatore annuncia il suo addio

Calciomercato Atalanta, Hateboer saluta: “E’ arrivato il momento per una nuova esperienza”

Ha fatto cose straordinarie l’Atalanta e il club, attraverso il calciomercato, cercherà nuovi innesti per confermarsi. Tra le conferme e chi invece ha voglia di andar via, c’è sicuramente il nome di Hans Hateboer. Sì, perché l’olandese ha annunciato il suo addio, gelando del tutto i suoi tifosi. L’Atalanta lo saluterà, è quella la sua volontà, e il club bergamasco non farà niente per trattenerlo. Ai microfoni di VI, l’esterno è stato molto chiaro: “Abbiamo fatto il massimo, ora è giunto il momento di chiudere il ciclo”.

Atalanta, addio Hateboer: le parole dell’olandese

Senza troppi giri di parole, Hans Hateboer ha annunciato il suo addio all’Atalanta. Vuole andare via, è finito un ciclo per lui a Bergamo. Ha comunicato la sua voglia di provare una nuova esperienza, ringraziando il club che gli ha permesso l’incredibile crescita degli ultimi anni: “Io e l’Atalanta, nel percorso che abbiamo fatto assieme, penso che abbiamo raggiunto il massimo che si potesse chiedere: un quarto di finale di Champions League. Sono state stagioni straordinarie a Bergamo, ottenendo risultati incredibili in questi ultimi anni. E’ per questo che credo di non poter andare oltre in questo ciclo, per quel che mi riguarda. Tre anni fantastici qui, ho uno splendido rapporto con tutti, non c’entra l’Atalanta. Ho semplicemente voglia di scoprire nuove cose, voglio una nuova esperienza che riesca a darmi le motivazioni. La carriera di un calciatore non dura per sempre ed è per questo che tocca fare delle scelte”.