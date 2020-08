Zanetti torna in panchina: allenerà in Serie B (UFFICIALE)

Paolo Zanetti torna in panchina dopo l’esperienza difficile quest’anno all’Ascoli: ricomincia da un club storico del nostro campionato, in Serie B.

Venezia, Zanetti è il nuovo allenatore

Il Venezia ha annunciato oggi l’arrivo del nuovo allenatore attraverso un comunicato. Nella nota dei lagunari si legge come tra le due parti sia stato preso un impegno della durata di 2 anni. Classe 1982, il mister ha cominciato la sua carriera in panchina nel 2014, entrando nello staff tecnico della Reggiana. Dopo 3 anni è arrivato in Trentino, al Sudtirol: nel 2018 ha conquistato la Panchina d’Oro di Serie C, portando del resto sempre la squadra ai playoff. L’anno scorso l’addio travagliato all’Ascoli, dove ha ceduto il posto ad Abascal, nonostante i risultati fossero comunque incoraggianti per i picentini. La presentazione avverà il prossimo 17 agosto presso la sede della società arancioneroverde, a Mestre. Ampia rivoluzione quindi in laguna, con l’arrivo nei giorni scorsi di Mattia Collauto, nuovo Direttore Sportivo del club, e di Paolo Poggi che ricoprirà il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica.

