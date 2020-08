Udinese, l’agente di Okaka: “Futuro? Bisogna sentire la società”

Notizie Udinese, l’agente di Okaka sul futuro del calciatore

Carlo Okaka, fratello-agente dell’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a tmw per parlare della stagione e del futuro della punta.

Le parole dell’agente di Okaka

“È stata un’annata positiva per Stefano, ha fatto 8 gol e 3 assist, per me il suo score è stato molto importante per la squadra. È stato strano perché c’è stato un pre e un post lockdown. Parlando nello specifico lui è andata benissimo sia prima dello stop che dopo quando si è ricominciato a giocare.

In questa annata ha perso 7kg, ha lavorato sodo per farsi trovare pronto, penso che in campo la sua crescita si sia vista. È sempre stato un punto di riferimento anche fuori dal campo per la squadra, ha portato esperienza anche a livello mentale e non ha dato solo una mano dal punto di vista tecnico.

Per la sua carriera, serviva un periodo così, al Watford ci sono stati alti e bassi, ma non sono dipesi esclusivamente dal suo rendimento, in quelle stagioni hanno pesato gli episodi. Però, pur segnando discretamente, alle volte lo vediamo a centrocampo per pressare.

In campo è incredibile riesce a correre per 13 km a partita, e sa fare reparto da solo. Da gennaio 2019 le salvezze sono passate anche dai suoi piedi, perchè il suo contributo è stato importante. Rimane all’Udinese? C’è bisogno di trattare, parlare con la società e programmare il futuro. Ha un contratto fino al 2022″.

