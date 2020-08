Juventus, Pirlo ha scelto il suo centrocampista: promozione immediata

La Juventus lavora in vista della prossima stagione. Il club bianconero deve rispondere alla stagione deludente appena conclusa. Via Sarri e dentro Pirlo, ma anche i calciatori pagheranno come annunciato dal presidente Andrea Agnelli. Adesso si punterà su calciatori che sono veramente da Juventus. Ma questo non significa che non si punterà sui giovani.

Juventus, promozione immediata per il giovane Peeters

Il club punterà a rinforzare il reparto di centrocampo. Tanti calciatori nel mirino, ma la Juve potrebbe guardare direttamente in casa propria. Tra i vari calciatori individuati c’è Daouda Peeters, centrocampista olandese classe 1999 che la scorsa stagione ha vestito la maglia della Juventus Under 23. Per lui promozione in prima squadra immediata e a sorpresa.

Pirlo punta su Peeters per il centrocampo

Arrivato dalla Sampdoria, ha subito sorpreso in Lega Pro con la maglia della Juve Under 23. 22 partite giocate la scorsa stagione, ora può arrivare già la promozione. Andrea Pirlo ha avuto modo di valutare per 8 giorni i calciatori nella sua brevissima esperienza dell’Under 23 con la Juve, ha fatto subito colpo il giovane Daouda Peeters, che potrebbe ottenere quindi una promozione in prima squadra. Intanto, la Juve, continua a monitorare più calciatori nel ruolo di centrocampo. Con l’esonero di Sarri però sembra essere sfumato il colpo Jorginho dal Chelsea.