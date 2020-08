Inter, Zhang vola in Germania: confronto con Conte

Durissime dichiarazioni di Antonio Conte dopo l’ultima giornata di campionato. Il tecnico ha sparato a zero su tutta la dirigenza per non essersi sentito tutelato. Ora la squadra è impegnata in Europa League e potrebbe addirittura ritrovarsi in finale la prossima settimana (ci si giocherà tutto contro lo Shakhtar. La società però sta lavorando sul futuro e sta facendo alcune valutazioni sul tecnico.

Inter, Zhang incontra Marotta per le ultime

Intanto, nelle ultime ore, Steven Zhang ha incontrato in sede nerazzurra i due amministratori delegati nerazzurri, Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello. Resoconto di quanto accaduto in questi mesi dove il presidente Zhang è stato lontano. Un confronto che non mancherà anche con mister Conte, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni dell’allenatore italiano.

(www.gettyimages.it)LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Simone può arrivare e far fuori Conte

Inter, incontro Zhang-Conte in Germania

E’ a Dusseldorf che si giocherà Inter-Shakhtar, gara valida per la semifinale d’Europa League (l’altra è Manchester United-Siviglia). Il presidente Steve Zhang non vuole mancare e volerà in Germania. Occasione giusta per un faccia a faccia con Antonio Conte. La società vuole continuare ad investire molto, ma prima bisognerà mettere in chiaro delle cose con l’allenatore italiano che ha fatto delle uscite in questa stagione in più occasioni che non sono piaciute alla società e a Zhang.