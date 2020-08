Coronavirus, ufficiale un altro caso in Serie B: i dettagli

Mentre in Italia, la curva dei contagi torna a salire, il mondo nel calcio, come spesso accade: segue l’andamento generale. Oggi è arrivata l’ufficialità di un nuovo caso nel pallone.

Il Frosinone ha un caso di positivà al covid-19

Non è stato svelato il nome della persona contagiata, ma l’incubo covid-19 torna a far capolinea tra gli spogliatoi dei club professionistici. La notizia è rilevante soprattutto se si considera che da qui a qualche giorno i ciociari dovranno scendere in campo contro lo Spezia. Ecco quanto annunciato nella nota ufficiale del Frosinone: “Il Frosinone Calcio annuncia che l’ultima serie di tamponi ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. La persona contagiata è stata subito isolata nel rispetto della normativa governativa e sportiva . Il club chiarisce, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal cosiddetto protocollo-soft“.

Cosa prevede adesso il protocollo?

A due giorni dalla finale d’andata dei play off contro lo Spezia, questo episodio non mette in discussione il fatto che la gara possa avere comunque luogo, per il momento. Con l’attivazione del protocollo i membri del Frosinone dovranno sottoporsi a una serie di test con un ultimo tampone poche ore prima del fischio d’inizio. Caso diverso è se dovessero esserci altri casi di positività: in quel caso toccherà alla Lega B (e alla FIGC) decidere il da farsi.