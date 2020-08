Si avvicina sempre di più la prossima sessione di calciomercato. Intanto, si muove il mercato delle piccole anche con largo anticipo. Tra le varie italiane c’è quello dell’Udinese. Il club si è appena salvato verso le ultime giornate di campionato, dove sono stati decisivi i punti con squadre del calibro di Juventus e Lazio, dove non solo De Paul è stato il trascinatore, ma anche Seko Fofana.

Udinese, Fofana in uscita: è asta

Seko Fofana si è ripreso in questa stagione ed è tornato quello degli ultimi anni sotto la gestione di mister Gotti. Sul calciatore ci sono diversi club di Serie A, come Lazio, Atalanta e Inter, mentre il Napoli ha abbandonato già da tempo la pista Fofana. Il calciatore però potrebbe virare su una scelta a sorpresa. E’ stato lui stesso ad annunciarlo.

Udinese, la scelta a sorpresa di Fofana

Scelta che lascia tutti sorpresi quella di Seko Fofana. Il centrocampista dell’Udinese ha deciso di voler lasciare l Serie A per giocare in Ligue 1, dove c’è il Lens, squadra neopromossa che vorrebbe acquistarlo. Ai microfoni de L’Equipe, il calciatore ha detto che spera che i club trovino l’accordo per il suo trasferimento dopo essere stato convinto da una telefonata dai dirigenti del club francese.