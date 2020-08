Calciomercato Torino: Hysaj e Sepe, doppio colpo

Il Torino guarda in casa Napoli (e Parma) per due calciatori cresciuti in azzurro.

Mercato Torino: Hysaj e Sepe i colpi a sorpresa

Il mercato del Torino si annuncia scoppiettante. Dopo aver praticamente chiuso per l’arrivo di Ricardo Rodriguez, il club granata prepara altri colpi.

Dubbio tra i pali dove Sirigu quasi sicuramente lascerà il Torino. Per il portiere siamo forse arrivati ai titoli di coda e poco importa se ha ancora un contratto fino al 2022. Il sardo è entrato in rotta di collisione con il presidente e sta spingendo per la cessione.

La Roma da tempo lo segue e in queste ultime ore potrebbe cedere Pau Lopez. La nuova società, per questo, starebbe per dirottare le sue attenzioni proprio sul sardo. Il Toro, che prese l’ex PSG a zero, ora chiede otto milioni, una cifra altissima per un giocatore che ha 33 anni.

Intanto la società si muove per il sostituto di Sirigu. Vagnati ha incontrato Mario Giuffredi, l’agente di Luigi Sepe. Il portiere napoletano è una bella idea viste le problematiche per arrivare ad Alex Meret che era considerata la prima scelta, il dirigente granata vorrebbe chiudere subito ma dopo l’addio di Daniele Faggiano, passato al Genoa, al Parma è arrivato come ds Marcello Carli. Fino a quando l’ingaggio del nuovo ds non sarà ufficiale la trattativa pnon potrà andare avanti.

Mercato Torino: occhi su Hysaj

A proposito dell’incontro con Giuffredi si è parlato anche di Elseid Hysaj, 26 anni, difensore albanese del Napoli che i granata vorrebbero prendere dagli azzurri. Il terzino, in passato seguito da diverse big in tutta Europa, è un uscita dal Napoli.

