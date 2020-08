Calciomercato Napoli: c’è il sì del talento del Real Madrid

Napoli, si lavora solo all’accordo con il Real Madrid per il nuovo terzino sinistro.

Calciomercato Napoli: c’è il sì di Reguilon

Il Napoli continua a lavorare per Reguilon. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri vorrebbero chiudere in fretta per il calciatore che attualmente è in prestito al Siviglia.

Dopo aver preso Higuain, Albiol e Callejon, il numero uno del Napoli avrebbe deciso di tornare a bussare alla porta del Real Madrid.

Era già successo un anno da quando ADL chiese Theo Hernandez (poi finito al Milan), poi Federico Valverde (un sogno di Ancelotti) bloccato da Zidane ed infine James Rodriguez. Ora il nuovo obiettivo si chiama Sergio Reguilon (24 anni a dicembre).

La trattativa per Reguilon

Gli azzurri stanno provando a convincere il Real Madrid. Il problema è la richiesta di 25 milioni da parte del Real, mentre gli azzurri vorrebbero la concessione del prestito senza obbligo di riscatto.

Per ora Giuntoli, che da cinque giorni ha cominciato a sfiancare i procuratori di Reguilon, ha ottenuto sia il gradimento sia una promessa da parte del calciatore che aspetterà gli azzurri.

Ora al resto dovrà provvedere il Real Madrid, decidendo quanti e quali siano i margini per cedere il calciatore.

Il Napoli tuttavia segue anche altre piste come Vitalij Mykolenko (21), che ha una quotazione altissima di 35 milioni.

Leggi anche >>> Ancelotti vuole il colpo dagli azzurri