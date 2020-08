Calciomercato Napoli, cessione ad un passo per il gioiello

Il Napoli pensa al calciomercato, e pensa soprattutto a come andare a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ma se da una parte c’è bisogno di nuovi innesti, dall’altra parte non sono da escludere delle cessioni importanti. I giocatori richiesti sono tanti, e tra questi ci sono diversi gioielli.

Ultime Napoli: Allan ad un passo dall’Everton

Una stagione in chiaroscuro, condizionata da vari acciacchi fisici, e che potrebbe essere stata l’ultima con la maglia del Napoli: parliamo di Allan, ormai ad un passo dall’Everton, così come riportato dal Daily Express. Il brasiliano è fortemente voluto da Carlo Ancelotti, il quale lo vedrebbe benissimo come parte integrante nel suo progetto ai Toffees. Nella giornata di ieri si è già parlato di scambio di documenti, e soprattutto di un accordo ormai trovato tra giocatore e club inglese. Un Napoli che quindi si prepara sì a monetizzare, ma anche a dover andare a rimpiazzare un giocatore che in questi anni è stato fondamentale.

Cessioni Napoli: sgarbo Ancelotti

Ancelotti ha messo Allan nel mirino già da un po di tempo, e pare che il centrocampista brasiliano non sia affatto l’unico giocatore ad essere un obiettivo dell’Everton. Occhi puntati infatti su un centrale azzurro, il quale potrebbe dire addio molto presto.

