Calciomercato Milan, assalto a Upamecano: c’è la clausola rescissoria

Il Milan inizia a studiare per il futuro. Il club rossonero lavora per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Il club lotterà per i preliminari d’Europa League per ottenere la qualificazione nei giorni. Intanto, la società oltre le conferme importantissime, vuole investire in giovani importanti. Uno di questi è Dayot Upamecano.

Milan, Upamecano nel mirino: concorrenza con le big

Su Upamecano ci sono tanti club da diversi anni. Il passaggio dal Salisburgo al Lipsia ha fatto si che il calciatore facesse il definitivo salto di qualità. Stagione incredibile l’ultima del centrale di difesa che è entrato nel mirino del Milan, ma non solo. Su di lui ci sono l’Atletico Madrid e l’Arsenal su tutti. Club che però hanno frenato trattative quando è arrivato il rinnovo con il Lipsia. Ad oggi, nel contratto del calciatore, c’è una clausola rescissoria di 42 milioni di euro valida dal 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Bakayoko sempre più vicino

Milan, tentativo anche per Milenkovic

Non è l’unico calciatore messo nel mirino. Perché il Milan segue da tempo anche Nikola Milenkovic, pupillo di Pioli dai tempi della Fiorentina. Commisso valuta il calciatore 40 milioni di euro, possibile scambio con Paquetà. Il trequartista brasiliano piace dalla scorsa stagione. La trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro.