Calciomercato Milan: si avvicina il colpo dal Chelsea

Milan, a sorpresa l’accordo con il Chelsea sembra oramai vicinissimo.

Mercato Milan 2020: Bakayoko ad un passo

Il Milan accelera per Timoué Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea, come riportato da Tuttosport, sarebbe diventato uno dei grandi obiettivi a centrocampo per il club rossonero.

Per l’ex Monaco, dopo Ferragosto è molto probabile che la trattativa entri nel vivo. Le volontà del club milanista è la stessa del francese.

Ora bisognerà trovare un punto di incontro sull’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi sui 3-3,5 milioni più bonus. Il nocciolo della questione è la valutazione che il Chelsea ha fatto per il calciatore. 35 milioni emersi nei giorni scorsi sono troppi e sparare alto ora non conviene nemmeno agli inglesi.

e i Blues arrivassero a 20 milioni complessivi, allora il Milan potrebbe affondare.

Milan, le alternative

I rossoneri, intanto, seguono anche l’evoluzione della vicenda legata a Florentino Luis. Ieri, a Lisbona, è andato in scena un incontro tra la dirigenza del Benfica e l’agente del centrocampista classe 1999.

Si è parlato anche dell’interesse del Milan nei suoi confronti ma, dall’altro lato, è stato esposto il programma di crescita della società allenata da Jorge Jesus, che vorrebbe trattenere Florentino, Nelle prossime settimane le cose potrebbero cambiare.

Occhio anche al nome di Matteo Pessina. L’Atalanta non ha ancora fissato un prezzo per il calciatore, ma i rossoneri lo pagherebbero la metà.

