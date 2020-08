Calciomercato Milan, ufficiale il nuovo acquisto

Il Milan parte con la campagna acquisti in vista della prossima stagione, e nell’ultimora sono arrivate diverse novità per quanto riguarda un nuovo colpo. Si tratta di Roback, giovane talento dell’Hammarby.

Ultime Milan: ufficiale, Roback è un nuovo giocatore rossonero

Roback è un nuovo giocatore rossonero, e da pochi minuti è arrivata l’ufficialità. Ad annunciare il tutto lo stesso club svedese, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“Siamo molto contenti ed orgogliosi di aver ufficializzato una cessione così importante per un nostro giocatore dell’Accademia. Sono stati tanti i club ad essersi fatti avanti, ma la decisione finale è spettata al giocatore. La trattativa con il Milan è stata portata avanti in modo molto positivo, e il dialogo è stato buono per tutto il tempo. Auguriamo ad Emil di poter crescere in una squadra così importante come il Milan”